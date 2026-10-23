Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в пятницу впервые встретиться с представителями старшеклассников, которые с сентября требуют реформирования системы образования. Встреча состоится накануне новых протестов, запланированных на субботу, сообщает Al Jazeera.

Требования учащихся

Старшеклассники требуют большего финансирования школ, увеличения числа учителей и более широкого участия в принятии решений, касающихся их будущего. Они протестуют против нехватки педагогов, переполненных классов, в которых иногда учатся более 40 учеников, а также запущенного состояния школьных зданий.

Представитель ученической организации Renouveau Lyceen Натанаэль Комбари назвал среди приоритетов основательную реформу Parcoursup — системы поступления в университеты, которую часть учащихся считает дискриминационной. Он также предложил экстренный план на 1,5 млрд евро для улучшения школьной инфраструктуры перед зимним и летним сезонами.

Другие ученические организации и профсоюзы требуют дополнительно 10 млрд евро на образование, постоянных контрактов для большего числа учителей и создания 250 тыс. дополнительных мест в университетах.

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Меры властей и ограничения

Правительство уже объявило о привлечении 3 тыс. дополнительных учителей-заменителей и проведении онлайн-консультаций. Бюджет Франции на 2027 год предусматривает увеличение финансирования национального образования на 1,1 млрд евро.

Министр высшего образования Филипп Батист заявил, что не рассматривает отмену Parcoursup, однако готов к существенным изменениям системы. После встречи со студенческими организациями 7 октября объединение Union etudiante сообщило, что министр не предоставил никаких гарантий. Следующая встреча запланирована на понедельник, когда правительство должно представить первые решения по кадровому обеспечению, замене учителей и Parcoursup.

На прошлой неделе преимущественно мирные демонстрации переросли в беспорядки. Перед субботними протестами власти намерены увеличить присутствие полиции на улицах на 20%. В Париже будет действовать комендантский час, а в Марселе и Лионе действуют запреты на проведение протестов.

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