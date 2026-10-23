法国总统埃马纽埃尔·马克龙计划于周五首次会见高中生代表。这些学生自9月以来一直要求改革教育体系。此次会面将在定于周六举行的新一轮抗议活动前举行，半岛电视台报道。

学生的诉求

高中生要求增加学校经费、增加教师人数，并更广泛地参与有关其未来的决策。他们抗议教师短缺、班级拥挤——有时一个班超过40名学生——以及校舍年久失修的状况。

学生组织Renouveau Lyceen的代表纳塔纳埃尔·孔巴里将彻底改革Parcoursup列为优先事项之一。Parcoursup是大学录取系统，一些学生认为该系统存在歧视。他还提出了一项15亿欧元的紧急计划，以在冬季和夏季到来前改善学校基础设施。

其他学生组织和工会要求为教育额外拨款100亿欧元，为更多教师提供长期合同，并在大学新增25万个名额。

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政府措施和限制

政府已宣布增聘3000名代课教师，并举行在线咨询。法国2027年预算规定，国家教育经费将增加11亿欧元。

高等教育部长菲利普·巴蒂斯特表示，他不考虑取消Parcoursup，但愿意对该系统进行重大调整。10月7日与学生组织会面后，Union etudiante联盟表示，部长没有提供任何保证。下一次会面定于周一举行，届时政府应就人员配置、教师替代安排和Parcoursup提出首批决定。

上周，主要保持和平的示威活动演变为骚乱。在周六抗议活动前，当局打算将街头警力增加20%。巴黎将实施宵禁，马赛和里昂则实施了禁止举行抗议活动的禁令。

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