Prezydent Francji Emmanuel Macron planuje w piątek po raz pierwszy spotkać się z przedstawicielami licealistów, którzy od września domagają się reformy systemu edukacji. Spotkanie odbędzie się przed nowymi protestami zaplanowanymi na sobotę, informuje Al Jazeera.

Żądania uczniów

Licealiści domagają się większego finansowania szkół, zwiększenia liczby nauczycieli oraz szerszego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłości. Protestują przeciwko niedoborowi nauczycieli, przepełnionym klasom, w których czasami uczy się ponad 40 uczniów, a także zaniedbanemu stanowi budynków szkolnych.

Przedstawiciel uczniowskiej organizacji Renouveau Lyceen, Nathanaël Combari, wskazał jako jeden z priorytetów gruntowną reformę Parcoursup — systemu rekrutacji na uniwersytety, który część uczniów uważa za dyskryminujący. Zaproponował również nadzwyczajny plan o wartości 1,5 mld euro na poprawę infrastruktury szkolnej przed sezonem zimowym i letnim.

Inne organizacje uczniowskie i związki zawodowe domagają się dodatkowych 10 mld euro na edukację, stałych umów dla większej liczby nauczycieli oraz utworzenia 250 tys. dodatkowych miejsc na uniwersytetach.

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Działania władz i ograniczenia

Rząd ogłosił już zaangażowanie 3 tys. dodatkowych nauczycieli zastępujących oraz przeprowadzenie konsultacji online. Budżet Francji na 2027 rok przewiduje zwiększenie finansowania edukacji narodowej o 1,1 mld euro.

Minister szkolnictwa wyższego Philippe Baptiste oświadczył, że nie rozważa zniesienia Parcoursup, jest jednak gotowy na istotne zmiany w systemie. Po spotkaniu z organizacjami studenckimi 7 października zrzeszenie Union etudiante poinformowało, że minister nie udzielił żadnych gwarancji. Kolejne spotkanie zaplanowano na poniedziałek, kiedy rząd ma przedstawić pierwsze decyzje dotyczące obsady kadrowej, zastępstw nauczycieli i Parcoursup.

W ubiegłym tygodniu przeważnie pokojowe demonstracje przerodziły się w zamieszki. Przed sobotnimi protestami władze zamierzają zwiększyć obecność policji na ulicach o 20%. W Paryżu będzie obowiązywać godzina policyjna, a w Marsylii i Lyonie obowiązują zakazy organizowania protestów.

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