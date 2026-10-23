在维也纳，约5万人走上街头，抗议削减教育支出以及计划中的大学资金拨款。此次示威由奥地利全国学生会组织。

大学预算

奥地利联邦政府宣布，将在2028年至2030年期间向大学拨款160亿欧元。与此同时，据奥地利大学会议估计，仅为弥补与通货膨胀相关的成本，至少需要180亿欧元。

据阿纳多卢通讯社报道，联邦政府认为，在高级官员于周六达成协议后，这一金额已是最终数额。

维也纳的抗议活动

抗议活动于15时在维也纳工业大学主楼附近开始，口号为“Red Alert – #SaveTheUniversities!”。据学生会称，维也纳各大学的学生和员工，以及来自其他联邦州的学术界代表参加了此次活动。

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公务员工会为来自大学城的大学员工和医生安排了交通。学生会主席维多利亚·库德尔纳向当地媒体表示，抗议的目的是展示反对立场。同时，她希望政府仍可能增加预算。

学生的担忧

奥地利全国学生会警告称，削减资金可能导致教育项目范围缩小、学生服务减弱以及工作条件恶化。

库德尔纳指出，学生已经感受到后果。她说，在维也纳工业大学，图书馆开放时间已被缩短，而校长延斯·施奈德早在6月中旬就对新的职位空缺公告实施了预防性冻结。

大学管理层正式支持抗议活动，尤其是允许学生和员工请假参加示威。

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