Сенатор Сандерс посперечався з AIPAC через підтримку Роджерса — The Hill

У США сенатор від Вермонту Берні Сандерс посперечався в соцмережі X з Американо-ізраїльським комітетом з громадських зв’язків (AIPAC) через фінансування суперкомітету політичної дії, який підтримує республіканця Майка Роджерса у сенатських перегонах у штаті Мічиган. Про це повідомляє The Hill.

Заяви Сандерса

Сандерс заявив, що AIPAC витрачає до 9 млн доларів проти демократичного кандидата в сенатори Абдула Ель-Сайєда. Він також пов’язав AIPAC із війною в Ірані та підтримкою США того, що політик назвав геноцидом у Газі. Сенатор закликав підтримати Ель-Сайєда на виборах до Сенату США.

Ель-Сайєд, кандидат Демократичної партії на виборах у Мічигані, виступав проти американської допомоги Ізраїлю. Питання підтримки Ізраїлю Сполученими Штатами стало помітною темою американської політики після нападу на Ізраїль 7 жовтня та подальшої війни в Газі.

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Відповідь AIPAC і дані про пожертви

AIPAC у відповідь висміяв заяви Сандерса та звинуватив його в нав’язливому пошуку винних в особі організації. Комітет також заявив, що підтримує співпрацю США з союзником задля створення робочих місць, безпеки країни та просування демократичних цінностей.

Як писала The New York Times, AIPAC нещодавно почав переказувати кошти суперкомітету політичної дії, який підтримує Роджерса. За інформацією двох джерел видання, обсяг такого фінансування потенційно може сягнути мільйонів доларів.

The Hill зазначає, що дії Ізраїлю в Газі багато людей називали геноцидом. Війна призвела до загибелі десятків тисяч палестинців, масштабних руйнувань інфраструктури та гуманітарної кризи на цій території.

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