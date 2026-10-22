在美国，佛蒙特州参议员伯尼·桑德斯在社交平台X上与美国以色列公共事务委员会（AIPAC）发生争执，原因是该组织资助了一个支持共和党人迈克·罗杰斯参加密歇根州参议院选举的超级政治行动委员会。The Hill报道称。

桑德斯的声明

桑德斯表示，AIPAC正花费高达900万美元反对民主党参议员候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德。他还将AIPAC与伊朗战争以及美国支持他所称的加沙种族灭绝联系起来。这名参议员呼吁在美国参议院选举中支持埃尔-赛义德。

埃尔-赛义德是密歇根州选举中的民主党候选人，曾反对美国向以色列提供援助。在10月7日对以色列的袭击以及随后加沙战争发生后，美国对以色列的支持问题已成为美国政治中的一个突出议题。

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AIPAC的回应和捐款数据

AIPAC回应称，桑德斯的说法可笑，并指责他执着于将该组织作为被指责的对象。该委员会还表示，其支持美国与盟友合作，以创造就业机会、保障国家安全并推动民主价值观。

据《纽约时报》报道，AIPAC近日开始向支持罗杰斯的一个超级政治行动委员会转移资金。根据该报两名消息人士的信息，这类资金的规模可能达到数百万美元。

The Hill指出，许多人将以色列在加沙的行动称为种族灭绝。这场战争已造成数万名巴勒斯坦人死亡、大规模基础设施破坏，以及该地区的人道主义危机。

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