美国国务院据称询问外交官投票情况——The Hill

据称，美国国务院正在询问一些寻求高级任命的职业外交官，了解他们在最近三次总统选举中的投票历史。The Hill援引《华盛顿太阳报》报道称，该媒体还称，外交部门中层和高层职位候选人的政治捐款也会受到审查。

《华盛顿太阳报》还声称，投票支持唐纳德·特朗普总统的候选人被认为符合此类职位的要求。美国联邦法律禁止官员因政治归属歧视雇员。

国务院的立场

国务院发言人驳斥了有关员工被询问政治归属的说法，包括在晋升期间。该发言人表示，政府将优先考虑能力，而不是在该机构的任职年限。

该发言人补充说，针对外交和文职人员有关“忠诚”的问题，涉及遵守宪法和法律，以及以对美国人民及其利益的忠诚来执行政策。他表示，这与党派行为无关，而是涉及落实总统的外交政策路线。

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立法者的反应

民主党参议员珍妮·沙欣表示，参议院外交关系委员会一段时间以来一直在关注政治归属是否影响特朗普政府的人事决定。她表示，该委员会正与众议院及其他相关委员会合作，以核实此类说法。

众议院议员詹姆斯·沃金肖也对《华盛顿太阳报》的报道表示担忧。他表示，基于政治归属或捐款在公务员体系中作出人事决定是违法的。

2025年7月，国务院将“忠诚度”评估纳入职业官员的标准。正如联邦新闻网络报道，评估系统的相关部分包含一个链接，指向白宫关于特朗普行政命令和总统行动的页面。

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