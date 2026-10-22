Госдеп США якобы спрашивает дипломатов о голосовании — The Hill

В США Госдепартамент якобы спрашивает некоторых карьерных дипломатов, претендующих на старшие назначения, об их истории голосования на трех последних президентских выборах. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Washington Sun. По данным издания, также проверяются политические пожертвования кандидатов на должности среднего и высшего уровней дипломатической службы.

Washington Sun также утверждает, что кандидатов, голосовавших за президента Дональда Трампа, считали соответствующими требованиям для таких должностей. Федеральное законодательство США запрещает должностным лицам дискриминировать работников по политической принадлежности.

Позиция Госдепартамента

Представитель Госдепартамента отверг утверждения о том, что сотрудников спрашивают об их политической принадлежности, в том числе при продвижении по службе. По его словам, администрация будет отдавать предпочтение заслугам, а не продолжительности работы в ведомстве.

Представитель добавил, что вопросы о «приверженности» для сотрудников дипломатической и гражданской служб касаются соблюдения Конституции и законов, а также реализации политики с лояльностью к американскому народу и его интересам. Он заявил, что это не связано с партийным поведением, а касается реализации внешнеполитического курса президента.

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Реакция законодателей

Сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что Комитет Сената по международным отношениям уже некоторое время следит за тем, влияет ли политическая принадлежность на кадровые решения администрации Трампа. По ее словам, комитет работает с Палатой представителей и другими профильными комитетами, чтобы проверить такие утверждения.

Член Палаты представителей Джеймс Уокиншо также выразил обеспокоенность сообщением Washington Sun. Он заявил, что принимать кадровые решения на государственной службе на основании политической принадлежности или пожертвований незаконно.

В июле 2025 года Госдепартамент добавил оценку «приверженности» к критериям для карьерных должностных лиц. Как сообщала Federal News Network, соответствующий раздел системы оценки содержал ссылку на страницу Белого дома с исполнительными указами и президентскими действиями Трампа.

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