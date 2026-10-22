W USA Departament Stanu rzekomo pyta niektórych dyplomatów zawodowych, ubiegających się o wyższe stanowiska, o historię ich głosowania w trzech ostatnich wyborach prezydenckich. Informuje o tym The Hill, powołując się na Washington Sun. Według tego medium sprawdzane są również darowizny polityczne kandydatów na stanowiska średniego i wyższego szczebla w służbie dyplomatycznej.

Washington Sun twierdzi również, że kandydatów, którzy głosowali na prezydenta Donalda Trumpa, uznawano za spełniających wymagania dla takich stanowisk. Federalne prawo USA zabrania urzędnikom dyskryminowania pracowników ze względu na przynależność polityczną.

Stanowisko Departamentu Stanu

Rzecznik Departamentu Stanu odrzucił twierdzenia, że pracownicy są pytani o swoją przynależność polityczną, w tym podczas awansów. Jak powiedział, administracja będzie przedkładać zasługi nad długość pracy w instytucji.

Rzecznik dodał, że pytania dotyczące „oddania” pracowników służby zagranicznej i służby cywilnej dotyczą przestrzegania Konstytucji i prawa, a także realizowania polityki z lojalnością wobec narodu amerykańskiego i jego interesów. Oświadczył, że nie jest to związane z zachowaniem partyjnym, lecz dotyczy realizacji kursu polityki zagranicznej prezydenta.

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Reakcja ustawodawców

Demokratyczna senator Jeanne Shaheen oświadczyła, że Senacka Komisja Spraw Zagranicznych od pewnego czasu obserwuje, czy przynależność polityczna wpływa na decyzje kadrowe administracji Trumpa. Według niej komisja współpracuje z Izbą Reprezentantów i innymi właściwymi komisjami, aby zweryfikować takie twierdzenia.

Członek Izby Reprezentantów James Walkinshaw również wyraził zaniepokojenie doniesieniem Washington Sun. Oświadczył, że podejmowanie decyzji kadrowych w służbie publicznej na podstawie przynależności politycznej lub darowizn jest nielegalne.

W lipcu 2025 roku Departament Stanu dodał ocenę „oddania” do kryteriów dla urzędników zawodowych. Jak informowała Federal News Network, odpowiednia sekcja systemu ocen zawierała odsyłacz do strony Białego Domu z rozporządzeniami wykonawczymi i działaniami prezydenckimi Trumpa.

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