特朗普致电马斯克，要求取消对乌克兰的Starlink限制——《华尔街日报》

美国总统唐纳德·特朗普亲自致电SpaceX公司创始人埃隆·马斯克，要求取消针对乌克兰军方的“Starshield”（即“Starlink”卫星系统的军用版本）在速度和运行方面的限制。

据《华尔街日报》报道， 本周特朗普多次表示打算完全取消对乌克兰通信服务的任何限制，并对网速限制降低了乌克兰无人机和拦截机在对抗俄罗斯袭击时的效能表示不满。

电话交谈结束后，该系统立即恢复正常运行，乌克兰官员证实终端运行速度有所提升。 特朗普对这些限制表示不满，因为它们降低了乌克兰无人机和拦截机在抵御俄罗斯袭击时的效能。据专家评估，通信服务的全面恢复将增强乌克兰在作战纵深方向上的打击能力。 SpaceX公司、埃隆·马斯克以及乌克兰驻华盛顿大使馆目前均未对此置评。

来源：《华尔街日报》。

此前，美国总统唐纳德·特朗普曾表示，他与限制乌克兰使用“Starshield”（即“星链”卫星系统的军用版本）一事无关。 马斯克本人也坚称自己与此无关——他声称“Starshield”归美国政府所有并受其控制，关于限制该系统使用的决定由美军和美国总统作出。 然而据《华尔街日报》报道，两人均参与了Starshield网速降级：以亲普京著称的马斯克曾向特朗普提议对系统网速进行限制，而美国总统对此表示同意。

在乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基公开抱怨——即如果不恢复无限制的服务，乌克兰人可能会丧生——之后，一场丑闻随之爆发。 随后，SpaceX的代表联系了白宫的同事，试图发表一份联合声明，称在马斯克下达限制通信的指令之前，该公司与特朗普政府已就相关行动进行了协调。

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