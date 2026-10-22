Трамп позвонил Маску с требованием отменить ограничения Starlink для Украины — WSJ

Президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

По информации The Wall Street Journal, на этой неделе Трамп неоднократно заявлял о намерении полностью снять любые ограничения на работу связи в Украине и выразил недовольство тем, что ограничения скорости снижали эффективность украинских беспилотников и перехватчиков в борьбе с российскими атаками.

Сразу после телефонного разговора система начала функционировать в обычном режиме, а украинские чиновники подтвердили рост скорости работы терминалов. Трамп выразил недовольство ограничениями, поскольку они снижали эффективность украинских беспилотников и перехватчиков при отражении российских атак. По оценке экспертов, восстановление полноценной связи усилит ударные возможности Украины на оперативную глубину. Компания SpaceX, Илон Маск и посольство Украины в Вашингтоне пока воздержались от комментариев.

Источник: The Wall Street Journal.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к ограничению доступа Украины к Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink. Сам Маск утверждал, что он также ни при чём — мол, Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем, решения об ограничениях в использовании системы принимают американские военные и президент США. Однако, по данным The Wall Street Journal, они оба причастны к замедлению работы Starshield: известный сторонник Путина Маск обратился к Трампу с предложением ввести ограничение скорости в системе, а президент США согласился.

После публичных жалоб президента Украины Владимира Зеленского — а именно о том, что украинцы могут погибнуть, если не будет возобновлено неограниченное предоставление услуг — разразился скандал. Тогда представители SpaceX связались с коллегами из Белого дома, пытаясь выработать совместное заявление о том, что компания и администрация Трампа координировали свои действия до того, как Маск отдал соответствующее распоряжение об ограничении связи.

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