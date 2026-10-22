Prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, żądając zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink przeznaczonego dla ukraińskich sił zbrojnych.

Według informacji podanych przez „The Wall Street Journal”, w tym tygodniu Trump wielokrotnie deklarował zamiar całkowitego zniesienia wszelkich ograniczeń dotyczących łączności na Ukrainie oraz wyraził niezadowolenie z faktu, że ograniczenia prędkości obniżały skuteczność ukraińskich dronów i samolotów przechwytujących w walce z rosyjskimi atakami.

Zaraz po rozmowie telefonicznej system zaczął funkcjonować w zwykłym trybie, a ukraińscy urzędnicy potwierdzili wzrost prędkości działania terminali. Trump wyraził niezadowolenie z ograniczeń, ponieważ obniżały one skuteczność ukraińskich dronów i środków przechwytujących podczas odpierania rosyjskich ataków. Według ekspertów przywrócenie pełnej łączności wzmocni zdolności uderzeniowe Ukrainy w głębi operacyjnej. Firma SpaceX, Elon Musk oraz ambasada Ukrainy w Waszyngtonie wstrzymały się na razie od komentarzy.

Źródło: The Wall Street Journal.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie ma nic wspólnego z ograniczeniem dostępu Ukrainy do Starshield — wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink. Sam Musk twierdził, że on również nie ma z tym nic wspólnego – rzekomo Starshield należy do rządu USA i znajduje się pod jego kontrolą, a decyzje dotyczące ograniczeń w korzystaniu z systemu podejmują amerykańskie siły zbrojne oraz prezydent USA. Jednak według danych „The Wall Street Journal” obaj są zamieszani w spowolnienie działania Starshield: znany zwolennik Putina, Musk, zwrócił się do Trumpa z propozycją wprowadzenia ograniczeń prędkości w systemie, a prezydent USA zgodził się na to.

Po publicznych skargach prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego – a mianowicie, że Ukraińcy mogą zginąć, jeśli nie zostanie przywrócone nieograniczone świadczenie usług – wybuchł skandal. Wówczas przedstawiciele SpaceX skontaktowali się z kolegami z Białego Domu, próbując wypracować wspólne oświadczenie, że firma i administracja Trumpa koordynowały swoje działania, zanim Musk wydał odpowiednie polecenie ograniczenia łączności.

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