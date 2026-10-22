В США сенатор от Вермонта Берни Сандерс поспорил в социальной сети X с Американо-израильским комитетом по общественным связям (AIPAC) из-за финансирования суперкомитета политических действий, который поддерживает республиканца Майка Роджерса в сенатской гонке в штате Мичиган. Об этом сообщает The Hill.

Заявления Сандерса

Сандерс заявил, что AIPAC тратит до 9 млн долларов против демократического кандидата в сенаторы Абдула Эль-Сайеда. Он также связал AIPAC с войной в Иране и поддержкой США того, что политик назвал геноцидом в Газе. Сенатор призвал поддержать Эль-Сайеда на выборах в Сенат США.

Эль-Сайед, кандидат Демократической партии на выборах в Мичигане, выступал против американской помощи Израилю. Вопрос поддержки Израиля Соединенными Штатами стал заметной темой американской политики после нападения на Израиль 7 октября и последовавшей войны в Газе.

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Ответ AIPAC и данные о пожертвованиях

В ответ AIPAC высмеял заявления Сандерса и обвинил его в навязчивом поиске виновных в лице организации. Комитет также заявил, что поддерживает сотрудничество США с союзником ради создания рабочих мест, безопасности страны и продвижения демократических ценностей.

Как писала The New York Times, AIPAC недавно начал перечислять средства суперкомитету политических действий, поддерживающему Роджерса. По информации двух источников издания, объем такого финансирования потенциально может достичь миллионов долларов.

The Hill отмечает, что многие люди называли действия Израиля в Газе геноцидом. Война привела к гибели десятков тысяч палестинцев, масштабным разрушениям инфраструктуры и гуманитарному кризису на этой территории.

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