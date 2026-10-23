В США генеральный прокурор Тодд Бланш заявил, что при гипотетическом катастрофическом сценарии Министерство юстиции может вмешаться в процесс сертификации результатов промежуточных выборов в штатах. Об этом The Hill сообщило со ссылкой на его разговор с журналистами.

Заявление о возможном вмешательстве

Бланш отметил, что не считает правильным делать окончательные заявления о будущих действиях, поскольку невозможно предвидеть все обстоятельства. В то же время он подчеркнул, что ведомство не намерено ненадлежащим образом вмешиваться в выборы или процессы проверки и сертификации результатов на уровне штатов.

Ранее в этом месяце Бланш сообщал о планах Министерства юстиции направить в день голосования 1 000 наблюдателей на избирательные участки во всех штатах. В интервью Fox News он объяснял, что их присутствие должно обеспечить надлежащее исполнение федерального законодательства, а федеральные власти следят за выборами еще с 1960-х годов.

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Иск демократов и спор с Калифорнией

Во вторник лидеры Демократической партии и избирательные группы подали иск против президента Дональда Трампа и Министерства юстиции. Они обвинили администрацию в угрозах и запугивании накануне дня голосования, в частности из-за попыток добиться исключения из списков избирателей лиц, подозреваемых в отсутствии гражданства США, а также из-за угроз уголовного преследования должностных лиц избирательных органов.

Иск также касается требования Министерства юстиции к властям Калифорнии отложить бюллетени более 20 тысяч зарегистрированных избирателей, которых Министерство внутренней безопасности США определило как неграждан. На прошлой неделе ведомство подало иск против штата после того, как дало должностным лицам 48 часов на сверку этого списка с избирательными реестрами Калифорнии. В понедельник Министерство юстиции сообщило о предъявлении обвинений 28 лицам, которых оно назвало вероятными негражданами США, в связи с предположительно незаконным голосованием в Калифорнии.

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