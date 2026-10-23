美国总检察长托德·布兰奇表示，在假设的灾难性情景下，司法部可能会介入各州中期选举结果的认证程序。《国会山报》援引他与记者的谈话报道称。

关于可能干预的声明

布兰奇指出，他认为不宜就未来行动作出最终声明，因为不可能预见所有情况。同时，他强调，该部门无意不当干预选举，或干预州级别的结果核查和认证程序。

本月早些时候，布兰奇曾宣布，司法部计划在投票日向所有州的投票站派遣1,000名观察员。他在接受福克斯新闻采访时解释说，他们的在场旨在确保联邦法律得到适当执行，联邦当局自20世纪60年代以来一直监督选举。

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民主党的诉讼与同加州的争议

周二，民主党领导人和选举团体对总统唐纳德·特朗普及司法部提起诉讼。他们指控政府在投票日前进行威胁和恐吓，包括试图将被怀疑不具有美国公民身份的人从选民名册中删除，以及威胁对选举机构官员进行刑事追诉。

该诉讼还涉及司法部要求加州当局搁置超过2万名登记选民的选票，这些选民被美国国土安全部认定为非公民。上周，该部门在给官员48小时将该名单与加州选民登记记录进行核对后，对该州提起诉讼。周一，司法部宣布对28人提出指控，称他们可能不是美国公民，涉及在加州涉嫌非法投票。

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