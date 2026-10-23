W USA prokurator generalny Todd Blanche oświadczył, że w hipotetycznym katastrofalnym scenariuszu Departament Sprawiedliwości może interweniować w proces certyfikacji wyników wyborów uzupełniających w stanach. The Hill poinformował o tym, powołując się na jego rozmowę z dziennikarzami.

Oświadczenie o możliwej interwencji

Blanche zaznaczył, że nie uważa za właściwe składanie ostatecznych oświadczeń o przyszłych działaniach, ponieważ nie da się przewidzieć wszystkich okoliczności. Jednocześnie podkreślił, że resort nie zamierza niewłaściwie ingerować w wybory ani w prowadzone na szczeblu stanowym procesy weryfikacji i certyfikacji wyników.

Wcześniej w tym miesiącu Blanche informował o planach Departamentu Sprawiedliwości, aby w dniu głosowania skierować 1 000 obserwatorów do lokali wyborczych we wszystkich stanach. W wywiadzie dla Fox News wyjaśniał, że ich obecność ma zapewnić właściwe egzekwowanie prawa federalnego, a władze federalne monitorują wybory od lat 60. XX wieku.

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Pozew Demokratów i spór z Kalifornią

We wtorek liderzy Partii Demokratycznej i grupy wyborcze złożyli pozew przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi i Departamentowi Sprawiedliwości. Oskarżyli administrację o groźby i zastraszanie przed dniem głosowania, w tym poprzez próby doprowadzenia do usunięcia z list wyborczych osób podejrzewanych o brak obywatelstwa USA, a także poprzez groźby ścigania karnego urzędników organów wyborczych.

Pozew dotyczy także żądania Departamentu Sprawiedliwości, by władze Kalifornii odłożyły karty do głosowania ponad 20 tysięcy zarejestrowanych wyborców, których Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA zidentyfikował jako osoby niebędące obywatelami. W ubiegłym tygodniu resort pozwał stan po tym, jak dał urzędnikom 48 godzin na porównanie tej listy z rejestrami wyborców Kalifornii. W poniedziałek Departament Sprawiedliwości poinformował o postawieniu zarzutów 28 osobom, które określił jako prawdopodobnie niebędące obywatelami USA, w związku z rzekomo nielegalnym głosowaniem w Kalifornii.

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