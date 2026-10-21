Szef Misji Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie Peter Due ostrzegł Radę Bezpieczeństwa ONZ przed wzrostem napięć w Kosowie i regionie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jednocześnie oświadczył, że polityczny impas w kraju wydaje się być przezwyciężony, informuje Anadolu Agency.

Wybory i tworzenie instytucji

Due przedstawił raport sekretarza generalnego ONZ, zaznaczając, że okres sprawozdawczy zakończył się 15 września, ale poinformował również członków Rady o późniejszych wydarzeniach. Przypomniał, że 7 czerwca w Kosowie odbyły się trzecie wybory w ciągu 16 miesięcy. Według niego głosowanie było pokojowe i inkluzywne, jednak po nim nasiliły się niepewność polityczna i ostra retoryka.

6 października Justina Shiroka-Pula została wybrana na prezydentkę Kosowa. Due z zadowoleniem przyjął jej wybór, nazywając ją trzecią kobietą na tym stanowisku. Zaznaczył także, że tworzenie instytucji państwowych jest obiecujące po długotrwałej konfrontacji politycznej.

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Wezwanie do odpowiedzialności i dialogu

Szef UNMIK podkreślił, że odpowiedzialność za ataki jest niezbędna do wzmocnienia zaufania. Ponowił apel o pełną współpracę władz w Belgradzie i Prisztinie w celu pociągnięcia do odpowiedzialności osób zamieszanych w atak w Banjskiej w 2023 roku oraz atak na kanał wodny Ibar-Lepenac w 2024 roku.

Due oświadczył również, że obie strony muszą szczerze zaangażować się w dialog Belgrad–Prisztina prowadzony za pośrednictwem UE. Minister spraw zagranicznych Kosowa Glauk Konjufca nazwał kraj jedną z najbardziej stabilnych demokracji Europy Południowo-Wschodniej. Odrzucił również twierdzenia zawarte w raportach, mówiąc, że opisane w nich przypadki zawierają dezinformację i błędnie interpretują stosowanie norm prawnych lub naruszenia porządku publicznego jako działania motywowane etnicznie albo naruszenia praw. Minister spraw zagranicznych Serbii Marko Djuric podkreślił znaczenie uwzględniania przez UNMIK doświadczeń ludzi, które nie zawsze są w pełni odzwierciedlane w międzynarodowych raportach.

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