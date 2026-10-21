UE chce zaangażować Wielką Brytanię i Kanadę w spłatę kredytu dla Ukrainy w 2027 roku — Politico

W 2027 roku Ukrainie może zabraknąć 70 mld euro na pokrycie potrzeb finansowych. W związku z tym Unia Europejska planuje przekonać Wielką Brytanię i Kanadę do zwiększenia wkładów na rzecz Kijowa. Negocjacje w sprawie dodatkowego finansowania mają odbyć się na najwyższym szczeblu.

Bruksela zamierza poruszyć kwestię zwiększenia pomocy dla Ukrainy podczas dwóch nadchodzących szczytów. Spotkanie UE z Kanadą zaplanowano na 29–30 października, a szczyt z Wielką Brytanią odbędzie się 20 listopada.

Według pięciu urzędników UE, w tym przedstawicieli Komisji Europejskiej, oraz dwóch dyplomatów, Bruksela coraz aktywniej zwraca się do partnerów spoza Unii Europejskiej. Wynika to z rosnących potrzeb finansowych Ukrainy oraz niepewności co do dalszej pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że UE wraz z państwami członkowskimi zapewnia 80% pomocy zewnętrznej dla Ukrainy. Jednocześnie wezwała innych partnerów międzynarodowych do bardziej aktywnego udziału w finansowaniu.

„Pilnie potrzebujemy, aby inni partnerzy zintensyfikowali swoje wysiłki” – podkreśliła von der Leyen.

Unia Europejska zobowiązała się do udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro na lata 2026–2027. Oczekuje się, że środki te pokryją około dwóch trzecich potrzeb finansowych Kijowa.

Bruksela liczyła na uzyskanie kolejnych 45 mld euro od innych partnerów międzynarodowych. Wśród nich znajdują się Kanada, Japonia, Korea Południowa, Australia i Norwegia.

Jednak część oczekiwanej pomocy napływa z opóźnieniami. Rządy niektórych krajów do tej pory nie zatwierdziły ani nie przeznaczyły środków, które obiecały przekazać Ukrainie.

Dodatkowym czynnikiem stał się wzrost potrzeb finansowych Ukrainy w 2027 roku w obliczu nasilenia rosyjskiej ofensywy. Na sytuację wpływają również działania wojenne USA i Izraela przeciwko Iranowi, które powodują wzrost wydatków, oraz zmiany w stanowisku Waszyngtonu wobec Moskwy.

W tych okolicznościach Europa i inni sojusznicy są zmuszeni do pokrycia większej części kosztów wsparcia dla Ukrainy.

Europejscy urzędnicy podkreślają, że zwrócenie się do Londynu i Ottawy nie stanowi krytyki ich polityki. Oba kraje aktywnie wspierają Ukrainę, jednak potrzeby finansowe Kijowa wciąż rosną.

Według danych przytoczonych w artykule Politico Wielka Brytania deklaruje łączną pomoc dla Ukrainy w wysokości 25 mld funtów szterlingów.

Kanada ze swojej strony obiecała:

5,4 mld euro pomocy wojskowej ;

8,2 mld euro bezpośredniego wsparcia finansowego.

Bruksela przygotowuje się do omówienia z Londynem i Ottawą nie tylko dodatkowego finansowania dla Ukrainy, ale także pogłębienia współpracy gospodarczej i obronnej.

Jednocześnie rozmówcy serwisu Politico nie spodziewają się, że najbliższe szczyty zakończą się oficjalnymi porozumieniami w sprawie zwiększenia pomocy. Niemniej jednak kwestia wsparcia finansowego dla Kijowa może stać się istotnym elementem negocjacji politycznych.

Bruksela poruszała kwestię potrzeb finansowych Ukrainy na rok 2027 również podczas spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego, „Wielkiej Siódemki” oraz „Wielkiej Dwudziestki”. Ponadto Unia Europejska omawiała kwestię wsparcia dla Kijowa z przedstawicielami krajów Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki Perskiej.

Europejski komisarz ds. gospodarki Valdis Dombrovskis powiedział serwisowi Politico, że podczas spotkań w zeszłym tygodniu w Bangkoku, które odbyły się w ramach posiedzeń MFW i Grupy Banku Światowego, jednym z głównych tematów była pomoc finansowa dla Ukrainy.

Wezwał międzynarodowych partnerów do szerszego podziału kosztów wsparcia dla Kijowa i podkreślił, że każde państwo powinno wypełniać swoją rolę, dopóki Ukraina stawia opór rosyjskiej agresji.

Od początku pełnej inwazji Rosji UE i jej państwa członkowskie przekazały Ukrainie pomoc w wysokości ponad 231 mld euro. Kwota ta obejmuje pomoc wojskową, wsparcie budżetowe, gwarancje, pomoc dla Ukraińców przebywających na terytorium Unii Europejskiej, a także środki pochodzące z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Jeden z wysokich rangą dyplomatów UE zaznaczył, że skala tej pomocy już przekroczyła oczekiwania.

Informuje o tym serwis Politico.

Przypomnijmy, że Finlandia udzieli kredytu w wysokości 50 mln euro Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Rozwoju (IDA), które wchodzi w skład Grupy Banku Światowego. Środki te mają zostać przeznaczone na sfinansowanie odbudowy Ukrainy.

Ukraina otrzyma od UE dodatkowe 3 mld euro pomocy finansowej.

Ukraina otrzymała od UE listę reform w odpowiedzi na prośbę o środki finansowe.

Ukraina w najbliższym czasie otrzyma 841 mln dolarów wsparcia budżetowego od Banku Światowego. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków budżetu państwa związanych z wypłatą emerytur, a gwarancje finansowania udzieli rząd Kanady.

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