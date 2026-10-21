Sekretarz obrony USA Pete Hegseth we wtorek odwiedził Eau Claire w stanie Wisconsin, gdzie podczas wystąpienia w zakładzie Riverside Machine and Engineering pochwalił republikańskiego kongresmena Derricka Van Ordena. Wizyta odbyła się dwa tygodnie przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu USA, podaje The Hill.

Hegseth przemawiał do pracowników zakładu w ramach tournée Pentagonu „Arsenał wolności”. Podkreślił służbę wojskową Van Ordena w US Navy i jednostkach SEAL oraz nazwał go konsekwentnym zwolennikiem w Kongresie.

Zacięta kampania w Wisconsin

Van Orden, który sprawuje urząd drugą kadencję, ubiega się o reelekcję w 3. okręgu Wisconsin, rywalizując z kandydatką Partii Demokratycznej Rebeccą Cooke. The Cook Political Report ocenia wyścig jako wyrównany, podczas gdy Sabato’s Crystal Ball zmienił prognozę z wyrównanego wyścigu na przewagę demokratów.

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Cooke oświadczyła, że Van Orden sześć razy głosował przeciw rezolucji w sprawie zakończenia wojny USA z Iranem. Zarzuciła mu również, że nie przeprowadził ani jednego otwartego spotkania z wyborcami ze stanu. Hegseth podczas wystąpienia nie wyraził bezpośredniego poparcia dla Van Ordena i nie wspomniał o jego rywalce.

Podróże sekretarza na Środkowy Zachód

Podróż do Wisconsin była drugą w tym roku wizytą Hegsetha w tym stanie. Wcześniej uczestniczył w wydarzeniach wspierających republikańskich kandydatów w Kentucky i Iowa. Krytycy twierdzili, że takie wystąpienia mogą naruszać ustawę Hatcha, która ogranicza działalność polityczną pracowników federalnych. Przedstawiciele Pentagonu wcześniej informowali, że Hegseth uczestniczył w jednym z takich wydarzeń jako osoba prywatna.

Przed wizytą w Wisconsin sekretarz przebywał w Dayton w stanie Ohio, w zakładzie Sierra Nevada Corporation. Firma przebudowuje samoloty Korean Air 747-8 na powietrzne centra operacji przetrwania E-4C, które mają zastąpić starzejące się samoloty E-4B National Airborne Operations Center. Hegseth ponownie poparł także wniosek prezydenta Donalda Trumpa o budżet obronny w wysokości 1,5 bln dolarów.

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