We Francji zauważono nieznane drony nad lotniskowcem „Charles de Gaulle”

W Europie wciąż odnotowuje się przypadki pojawiania się nieznanych dronów w pobliżu obiektów wojskowych. Tym razem drony zauważono we Francji nad lotniskowcem „Charles de Gaulle”. Na początku października nieznane drony przelatywały również nad obiektami wojskowymi na terytorium Francji.

W dniach od 5 do 16 października we Francji odbywały się zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia sił zbrojnych. Jak poinformowała marynarka wojenna, „w strefie zakazu lotów, w pobliżu oraz nad obiektami wojskowymi wykryto nieautoryzowane drony”. Zaznaczono, że we współpracy z wewnętrznymi służbami bezpieczeństwa podjęto „zaplanowane środki bezpieczeństwa” przeciwko dronom.

Wcześniej lokalne media donosiły, że drony zauważono w rejonie Tulonu. W tym mieście na południowym wschodzie Francji znajduje się jedna z największych baz marynarki wojennej w kraju, w której stacjonuje lotniskowiec „Charles de Gaulle”, a także okręty podwodne typu uderzeniowego.

Drony przelatywały w nocy nad bazą marynarki wojennej, obiektem Głównego Zarządu Uzbrojenia w Tulonie oraz 54. pułkiem artylerii w Hyères. Marynarka wojenna oświadczyła, że ważna infrastruktura nie jest zagrożona. Ćwiczenia wojskowe pod nazwą „Tyfon” miały na celu właśnie przećwiczenie działań w przypadku wykrycia dronów.

W publikacji zaznaczono, że kraje europejskie, w szczególności Dania, Niemcy i Francja, coraz częściej dostrzegają podejrzane drony w pobliżu obiektów wojskowych i zakładów przemysłu obronnego. Niektóre z tych incydentów przypisuje się Rosji, ponieważ Moskwa nasila swoje ataki hybrydowe przeciwko krajom europejskim.

Jak podaje Politico, w środę, 21 października, poinformowały o tym francuskie władze marynarki wojennej.



Francja rozważa przedłużenie służby lotniskowca „Charles de Gaulle” po 2038 roku — Defense News.

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