在法国，“夏尔·戴高乐”号航空母舰上空发现不明无人机

欧洲各地继续出现不明无人机在军事设施附近出现的案例。此次，无人机在法国“夏尔·戴高乐”号航空母舰上空被发现。 10月初，不明无人机也曾飞越法国境内的军事设施上空。

10月5日至16日，法国举行了大规模武装部队演习。法国海军表示，“在禁飞区、军事设施附近及上空，发现了未经授权的无人机”。 据悉，在与国内安全部队的协调下，已针对这些无人机采取了“预先规划的安全措施”。

此前，当地媒体报道称，在土伦地区发现了无人机。 这座位于法国东南部的城市拥有该国最大的海军基地之一，航空母舰“夏尔·戴高乐”号以及攻击型潜艇均驻扎于此。

这些无人机于夜间飞越了海军基地、位于土伦的武装部队总司令部以及位于耶尔的第54炮兵团上空。 海军方面表示，重要基础设施并未受到威胁。名为“泰丰”的军事演习正是为了演练发现无人机时的应对措施。

该媒体指出，欧洲各国，特别是丹麦、德国和法国，在军事设施及国防工业企业附近发现可疑无人机的频率正日益增加。 由于莫斯科正加剧针对欧洲国家的混合攻击，部分事件被归咎于俄罗斯。

据《Politico》报道，法国海军部门于10月21日（星期三）通报了这一情况。



法国正在研究让“夏尔·戴高乐”号航母在2038年后的服役延长计划——《防务新闻》。

法国将“夏尔·戴高乐”号航空母舰派往红海——CNN报道。

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