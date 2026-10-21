Во Франции заметили неизвестные дроны над авианосцем «Шарль де Голль»

В Европе продолжают фиксировать случаи появления неизвестных беспилотников вблизи военных объектов. На этот раз дроны заметили во Франции над авианосцем «Шарль де Голль». В начале октября неизвестные беспилотники также пролетали над военными объектами на территории Франции.

С 5 по 16 октября во Франции проходили масштабные учения вооруженных сил. При этом «в зоне запрета полетов, вблизи и над военными объектами были обнаружены несанкционированные беспилотники», заявили в военно-морском флоте. Отмечается, что в координации с внутренними силами безопасности против беспилотников были приняты «запланированные меры безопасности».

Ранее местные СМИ сообщали, что беспилотники были замечены в районе Тулона. В этом городе на юго-востоке Франции расположена одна из крупнейших военно-морских баз страны, на которой базируется авианосец «Шарль де Голль», а также ударные подводные лодки.

Беспилотники летали ночью над военно-морской базой, объектом Главного управления вооружений в Тулоне и 54-м артиллерийским полком в Йере. Военно-морской флот заявил, что важная инфраструктура не находится под угрозой. Военные учения под названием «Тифон» были направлены именно на отработку действий в случае обнаружения беспилотников.

Издание отметило, что европейские страны, в частности Дания, Германия и Франция, все чаще замечают подозрительные беспилотники вблизи военных объектов и предприятий оборонной промышленности. Некоторые инциденты приписывают России, поскольку Москва усиливает свои гибридные атаки против европейских стран.

Как пишет Politico, в среду, 21 октября, об этом сообщило французское военно-морское ведомство.



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