Po zamieszkach z 17 października 61% mieszkańców Francji uważa, że nie mogą liczyć na organy ścigania i muszą samodzielnie dbać o własne bezpieczeństwo. Prawie połowa respondentów stwierdziła również, że obawia się o swoje życie lub mienie.

„Będziemy musieli bronić się własnymi siłami, ponieważ organy ścigania nie są już w stanie chronić ludności” – taką odpowiedź wybrało 61% uczestników badania.

Z kolei 37% uważa, że doszło do doraźnej awarii i obywatele mogą liczyć na ochronę ze strony organów ścigania.

Najbardziej powszechna opinia o konieczności samodzielnego dbania o bezpieczeństwo panuje wśród wyborców „Związku Narodowego” – 79%. Jednocześnie 61% wyborców centrystycznego bloku „Razem” oraz 56% lewicowego „Nowego Frontu Ludowego” uważa, że nie zajdzie potrzeba samodzielnej obrony.

O obawach o własne bezpieczeństwo fizyczne lub ochronę mienia zadeklarowało 49% ankietowanych, podczas gdy 50% nie ma takich obaw. Wśród kobiet strach ten odczuwa 53%, a wśród mężczyzn – 45%.

Badanie wykazało również szerokie poparcie dla bardziej rygorystycznych środków mających na celu przywrócenie porządku i zapobieganie nowym aktom przemocy. Przyspieszenie procedur sądowych oraz zaostrzenie kar dla sprawców przemocy i rabunków popiera 90% respondentów.

Za zwiększeniem liczby policjantów i żandarmów opowiada się 87% ankietowanych. Tyle samo osób opowiada się za zaostrzeniem kontroli nad mediami społecznościowymi oraz usuwaniem wpisów nawołujących do przemocy.

Lokalną godzinę policyjną, zwłaszcza dla nieletnich, popiera 77% respondentów, tymczasowe zaangażowanie armii w niektóre zadania związane z bezpieczeństwem – 75%, a wprowadzenie stanu wyjątkowego w najbardziej dotkniętych obszarach – 71%.

Jednocześnie 91% respondentów potępia przemoc, a 93% uważa za uzasadnione postulaty protestujących dotyczące siły nabywczej i walki z inflacją.

Badanie przeprowadzono online w dniach 20–21 października wśród 1001 mieszkańców europejskiej części Francji w wieku powyżej 18 lat. Reprezentatywność próby zapewniono metodą kwotową według płci, wieku, zawodu, regionu i typu miejscowości.

Świadczą o tym wyniki sondażu Elabe przeprowadzonego dla BFMTV.

Francja zaangażuje wojsko do utrzymania porządku podczas protestów — Cyprus Mail.

Podczas protestów we Francji policja użyła gazu łzawiącego — Cyprus Mail

Czytaj nas na