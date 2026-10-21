После беспорядков 61 % французов не надеются на защиту со стороны полиции

После беспорядков 17 октября 61 % жителей Франции считают, что не могут рассчитывать на правоохранительные органы и должны самостоятельно заботиться о своей безопасности. Почти половина участников опроса также заявила, что опасается за свою жизнь или имущество.

«Придётся защищаться собственными силами, правоохранительные органы больше не способны защитить население», — такой вариант ответа выбрали 61% участников исследования.

В то же время 37% считают, что произошел ситуативный сбой и граждане могут рассчитывать на защиту со стороны правоохранительных органов.

Наиболее распространенное мнение о необходимости самостоятельно заботиться о безопасности наблюдается среди избирателей «Национального объединения» — 79%. В то же время 61% избирателей центристского блока «Вместе» и 56% левого «Нового народного фронта» считают, что необходимости защищаться собственными силами не возникнет.

О страхе за собственную физическую безопасность или сохранность имущества заявили 49% опрошенных, тогда как 50% таких опасений не испытывают. Среди женщин этот страх испытывают 53%, среди мужчин — 45%.

Опрос также показал широкую поддержку более жестких мер по восстановлению порядка и предотвращению нового насилия. Ускорение судебных процедур и ужесточение наказаний для виновных в насилии и грабежах поддерживают 90% респондентов.

Увеличение численности полицейских и жандармов поддерживают 87% опрошенных. Столько же выступают за усиление контроля над соцсетями и удаление постов с призывами к насилию.

Местные комендантские часы, в частности для несовершеннолетних, поддерживают 77%, временное привлечение армии к отдельным задачам обеспечения безопасности — 75%, введение чрезвычайного положения в наиболее пострадавших районах — 71%.

При этом 91% респондентов осуждают насилие, а 93% считают обоснованными требования протестующих относительно покупательной способности и борьбы с ростом цен.

Опрос проводился онлайн 20–21 октября среди 1001 жителя европейской части Франции в возрасте от 18 лет. Репрезентативность выборки обеспечивалась методом квот по полу, возрасту, профессии, региону и типу населённого пункта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Elabe, проведенного для BFMTV.

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