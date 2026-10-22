Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевйов заявил, что в четверг покинет государственную службу, чтобы присоединиться к Социал-демократической партии Эстонии и баллотироваться на национальных выборах следующей весной. Об этом сообщает ERR News.

Переход в политику

Всевйов объяснил, что посвятил свою карьеру защите и развитию Эстонии как дипломат и государственный служащий. По его словам, защита страны и ее дальнейшее развитие теперь требуют сделать больше, чем он может на государственной службе.

Чиновник сообщил о намерении покинуть государственную службу, вступить в Социал-демократическую партию, также известную как SDE, и принять участие в предстоящих выборах.

Председатель SDE Лаури Ляэнеметс заявил, что безопасность Эстонии и ее позиции на международной арене нуждаются в сильном лидерстве. Он отметил, что Всевйов имеет значительный опыт в вопросах безопасности, внешней политики и международных отношений.

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Опыт в дипломатии и обороне

Всевйов сейчас работает второй срок на посту генерального секретаря МИД Эстонии. Он занял эту должность в феврале 2021 года, а до этого, с августа 2018 года, был послом Эстонии в США.

В 2008–2018 годах Всевйов работал в Министерстве обороны Эстонии, где впоследствии стал генеральным секретарем. До назначения на эту должность в январе 2016 года он был заместителем генерального секретаря по оборонному планированию, исполнял обязанности заместителя генерального секретаря по оборонной политике и возглавлял департамент политического планирования.

Всевйов получил образование в области политологии в Тартуском университете, а также степень магистра с отличием в области исследований безопасности в Джорджтаунском университете.

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