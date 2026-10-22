爱沙尼亚外交部秘书长约纳坦·韦谢约夫表示，他将于周四离开公务员体系，加入爱沙尼亚社会民主党，并在明年春季的全国选举中参选。ERR News对此进行了报道。

转入政界

韦谢约夫解释说，作为一名外交官和公务员，他将自己的职业生涯奉献于保卫和发展爱沙尼亚。他表示，保护国家并推动其进一步发展，如今需要做的事情超出他在公务员体系中所能做到的范围。

这名官员表示，他打算离开公务员体系，加入社会民主党，即SDE，并参加即将举行的选举。

SDE主席劳里·莱内梅茨表示，爱沙尼亚的安全及其在国际舞台上的地位需要强有力的领导。他指出，韦谢约夫在安全、外交政策和国际关系问题上拥有丰富经验。

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外交和国防经验

韦谢约夫目前正第二次担任爱沙尼亚外交部秘书长。他于2021年2月就任该职位，此前自2018年8月起担任爱沙尼亚驻美国大使。

2008年至2018年，韦谢约夫在爱沙尼亚国防部工作，后任该部秘书长。在2016年1月被任命为该职位之前，他曾担任负责国防规划的副秘书长、代理负责国防政策的副秘书长，并领导政治规划司。

韦谢约夫在塔尔图大学学习政治学，并在乔治城大学以优异成绩获得安全研究硕士学位。

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