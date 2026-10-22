Sekretarz generalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Estonii Jonatan Vseviov oświadczył, że w czwartek odejdzie ze służby cywilnej, aby dołączyć do Estońskiej Partii Socjaldemokratycznej i kandydować w wyborach krajowych przyszłej wiosny. Poinformował o tym ERR News.

Przejście do polityki

Vseviov wyjaśnił, że poświęcił swoją karierę obronie i rozwojowi Estonii jako dyplomata i urzędnik państwowy. Jak zaznaczył, ochrona kraju i jego dalszy rozwój wymagają obecnie zrobienia więcej, niż może on uczynić w służbie cywilnej.

Urzędnik poinformował o zamiarze odejścia ze służby cywilnej, wstąpienia do Partii Socjaldemokratycznej, znanej również jako SDE, oraz udziału w nadchodzących wyborach.

Przewodniczący SDE Lauri Läänemets oświadczył, że bezpieczeństwo Estonii i jej pozycja na arenie międzynarodowej wymagają silnego przywództwa. Zaznaczył, że Vseviov ma szerokie doświadczenie w kwestiach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych.

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Doświadczenie w dyplomacji i obronności

Vseviov pełni obecnie drugą kadencję na stanowisku sekretarza generalnego estońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Objął to stanowisko w lutym 2021 roku, a wcześniej, od sierpnia 2018 roku, był ambasadorem Estonii w USA.

W latach 2008–2018 Vseviov pracował w estońskim Ministerstwie Obrony, gdzie później został sekretarzem generalnym. Przed powołaniem na to stanowisko w styczniu 2016 roku był zastępcą sekretarza generalnego ds. planowania obronnego, pełnił obowiązki zastępcy sekretarza generalnego ds. polityki obronnej oraz kierował departamentem planowania politycznego.

Vseviov studiował politologię na Uniwersytecie w Tartu, a także uzyskał z wyróżnieniem tytuł magistra studiów nad bezpieczeństwem na Uniwersytecie Georgetown.

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