В Москве арестовали лидера коммунистов Коми после критики выборов

Басманный суд Москвы арестовал Олега Михайлова — руководителя отделения КПРФ в Республике Коми и бывшего депутата Госдумы России. Его обвиняют в «оправдании терроризма» из-за поста, опубликованного в 2024 году в поддержку социолога Бориса Кагарлицкого и оппозиционера Сергея Удальцова. Михайлов также критиковал результаты выборов в Госдуму и призывал провести митинг за честное голосование.

В Москве арестовали Олега Михайлова, возглавляющего отделение Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) в Республике Коми. Ранее он был депутатом Государственной Думы. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы по обвинению в «оправдании терроризма». В партии заявили, что будут обжаловать решение суда. Михайлова задержали в Москве 21 октября.

Основанием для возбуждения уголовного дела стал пост, который политик опубликовал в 2024 году. В нём он выразил поддержку социологу Борису Кагарлицкому и оппозиционеру Сергею Удальцову. Обоих российские власти осудили по обвинениям в «оправдании терроризма». Михайлову инкриминируют часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает ответственность за публичное оправдание терроризма или его пропаганду при обстоятельствах, определённых этой статьёй.

Михайлов критиковал результаты выборов

Олег Михайлов неоднократно заявлял о нарушениях во время выборов в Госдуму России. По его словам, результаты голосования были сфальсифицированы в пользу партии «Единая Россия» и не отражают истинных политических предпочтений граждан. После объявления результатов выборов политик призвал жителей Сиктивкара выйти на митинг за честное голосование. Акция была запланирована на 25 сентября.

Мероприятие должно было состояться в Гайд-парке — специально отведенном месте для публичных мероприятий, где для проведения таких акций не требуется отдельного разрешения властей. Однако полиция всё равно составила административный протокол на организатора митинга Вячеслава Кочева. Его обвинили в нарушении правил проведения публичных мероприятий. По версии правоохранителей, фактическое количество участников превысило заявленное на десять человек.

Кочеву инкриминировали часть 1 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Она касается нарушения установленного порядка организации или проведения публичных мероприятий.

Не прошел на выборы главы Коми

Михайлов был депутатом Госдумы России с 2021 по 2026 год. На сентябрьских выборах он уступил представителю «Единой России». Политик также известен своей экологической деятельностью. Он участвовал в протестах против строительства мусорного полигона возле станции Шиес в Архангельской области. Этот проект вызвал значительное сопротивление местных жителей и экологических активистов.

Михайлов имеет ученую степень кандидата биологических наук. Он неоднократно пытался баллотироваться на пост главы Республики Коми, однако к выборам его не допустили. Такие попытки были в 2020 и 2025 годах.

В КПРФ назвали арест политическим давлением

В поддержку Михайлова выступила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина. Она опубликовала видеообращение, в котором пообещала от имени парламентской фракции приложить все усилия для защиты бывшего коллеги. Останина назвала Михайлова «неудобным политиком». По её словам, он активно поднимал экологические вопросы, критиковал власти Республики Коми и конфликтовал с бывшим главой региона Владимиром Уйбой.

Причину задержания Михайлова депутат считает надуманной. По её мнению, дело может быть попыткой устранить политика, открыто критиковавшего власти. Останина заявила, что истинной целью задержания может быть желание «убрать с политической арены яркого оппозиционера». В КПРФ сообщили, что планируют обжаловать решение об аресте Михайлова. Самому политику в случае обвинительного приговора грозит до семи лет лишения свободы. Об аресте сообщили в КПРФ.

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