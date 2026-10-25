Ким Чен Ын встретился с представителями Китая и заявил об укреплении связей

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил китайский приграничный город Даньдун и встретился там с высокопоставленными должностными лицами КНР. Он заявил о намерении и в дальнейшем развивать отношения между двумя странами, которые назвал «скрепленными кровью». В ходе визита северокорейский лидер также почтил память китайских военных, погибших в Корейской войне.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в китайский город Даньдун в субботу, 24 октября. Его сопровождали высокопоставленные чиновники партии и правительства КНДР, в частности его сестра Ким Ё Чжон, занимающая руководящую должность в Трудовой партии Кореи. В Даньдуне Ким Чен Ын встретился с Ван Хунином — членом постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая и председателем Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая. К встрече также присоединился министр иностранных дел КНР Ван И.

Ван Хунин передал северокорейскому лидеру приветствие от председателя Китая Си Цзиньпина. Он также подчеркнул важность сохранения и развития отношений между двумя странами, назвав их «традиционной дружбой и боевым братством».

Со своей стороны Ким Чен Ын заявил о намерении и в дальнейшем укреплять связи между Пхеньяном и Пекином. Он назвал эти отношения «скрепленными кровью», намекая на общую историю двух стран и участие китайских военных в Корейской войне.

Ким Чен Ын почтил память китайских военных

Помимо встреч с представителями китайских властей, северокорейский лидер посетил место, где чтят память китайских военных, погибших во время Корейской войны 1950–1953 годов. Китай принимал активное участие в этой войне на стороне Северной Кореи, направив свои войска для поддержки северокорейской армии в боях против сил Южной Кореи и международной коалиции под руководством ООН. Этот период стал одной из ключевых страниц общей истории Пекина и Пхеньяна.

Во время визита Ким Чен Ын также побывал на автобусном заводе в Даньдуне. Город расположен на границе Китая с Северной Кореей, у реки Ялуцзян, и является одним из важных транспортных узлов между двумя странами.

Предыдущий визит состоялся в 2025 году

Это первый известный визит Ким Чен Ына в Китай с сентября 2025 года. Тогда он посетил Пекин и встретился с Си Цзиньпином. Новый визит проходит на фоне стремления обеих стран поддерживать тесные политические контакты и развивать давние связи. Публичные заявления сторон подчеркивают важность их общей истории и готовность и в дальнейшем поддерживать двусторонние отношения.

В то же время сам факт встречи и заявления о дружбе еще не свидетельствуют о заключении новых соглашений. О конкретных договоренностях по сотрудничеству в ходе визита в приведенном сообщении речь не идет. О визите сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA.

Лидер КНДР Ким Чен Ын без предварительного объявления прибыл в китайский пограничный город Даньдун, пересек новый мост через реку Ялуцзян. Визит в субботу, 24 октября, подтвердило Министерство объединения Южной Кореи, сообщает Korea Herald.

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал превратить армейские роты страны в элитные и самодостаточные боевые подразделения. Такое заявление он сделал в Пхеньяне во время двухдневной конференции командиров рот Корейской народной армии.

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