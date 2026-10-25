Россия хочет оставить украинцев без света, воды и газа перед зимой — El País

Россия стремится усилить давление на украинцев в преддверии зимы и оставить города без света, воды и газа. Такую цель Кремля описало испанское издание El País в материале о ситуации в Украине, постоянных российских атаках и напряженности в отношениях Киева с Вашингтоном. Журналисты также побывали в окрестностях Краматорска и рассказали, почему плохая погода затрудняет работу украинских операторов дронов.

Украина приближается к зиме на фоне российских ударов и неопределенности относительно дальнейшей поддержки со стороны США. Как пишет El País, на пути к справедливому и прочному миру стоят не только требования Кремля, но и решения, принимаемые на международном уровне. Издание обращает внимание на напряженность в отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Среди причин — сообщения о возможном ограничении обмена разведывательными данными, перебои в работе Starlink, которым пользуются украинские военные, а также договоренность США и России о поставках дизельного топлива, несмотря на санкции против Москвы.

По оценке журналистов, Зеленский чувствует себя преданным американским лидером, но в то же время старается не обострять отношения с Вашингтоном. Киев продолжает искать возможности для переговоров и пытается добиться договоренностей, которые могли бы уменьшить российские удары по энергетической инфраструктуре. Однако больше всего от международных споров и российских атак страдают обычные люди. В крупных городах, в частности в Киеве и Харькове, постоянные обстрелы затрудняют повседневную жизнь. Перебои с базовыми услугами становятся всё более привычными, а признаков скорого улучшения ситуации пока нет.

Россия хочет лишить украинцев базовых услуг

El País пишет, что главной целью Москвы в преддверии зимы может быть лишение украинцев доступа к воде, электроэнергии и газу. Удары по энергетическим объектам угрожают не только стабильной работе электросетей, но и отоплению и водоснабжению в городах. В материале также упоминаются попытки договориться о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. По оценке издания, надежды на такое перемирие оказались тщетными: Москва не согласилась на предложенные условия, а атаки продолжились.

На этом фоне Украина сталкивается с дополнительными трудностями. Журналисты отмечают, что Киеву не хватает вооружения и финансирования, необходимых для эффективного противодействия российским ракетам и реактивным дронам. В то же время европейские союзники пока не смогли оказать на Россию такое давление, которое остановило бы её военную агрессию.

На Донбассе россияне медленно продвигаются вперед

Журналисты El País побывали на командном пункте украинских военных вблизи Краматорска. По их наблюдениям, линия фронта на этом участке существенно не меняется, однако бои продолжаются, а российская армия продолжает искать возможности для продвижения. Заместитель командира батальона по имени Роман рассказал журналистам, что дождливая погода мешает украинским операторам беспилотников. Из-за этого им сложнее обнаруживать российских военных и наносить удары по их позициям.

В то же время такая погода помогает российской пехоте передвигаться по земле. По словам военного, у российской армии больше личного состава и ресурсов, чем у украинских подразделений на этом участке фронта. «Они движутся медленно, но движутся», — передает издание слова Романа.

Военный также рассказал, что российские силы продолжают пытаться захватить Краматорск — крупнейший город Донецкой области, который остается под контролем Украины. По его оценке, российский президент Владимир Путин не собирается отказываться от этой цели.Это вызывает беспокойство среди украинских военных. Они опасаются, что Краматорск может повторить судьбу Бахмута и других городов Донбасса, подвергшихся масштабным разрушениям в ходе боевых действий.

Украинские военные зависят от работы дронов

В материале El País отдельно подчеркивается роль беспилотников в современной войне. Они стали одним из главных инструментов разведки и поражения целей с обеих сторон фронта. Украинские военные используют дроны, чтобы следить за передвижениями российских подразделений и наносить удары по их позициям. Однако погода может существенно влиять на эффективность таких операций. Когда из-за дождя и других неблагоприятных условий беспилотники сложнее запускать и использовать, российская пехота получает больше возможностей для передвижения.

Журналисты также обращают внимание на постоянные российские удары по украинским городам и дорогам. Для защиты от дронов на отдельных участках устанавливают специальные сетки, но они не могут полностью остановить атаки.

Несмотря на сложную ситуацию, Украина продолжает развивать собственное производство беспилотников. По данным издания, украинская промышленность создает все более современные системы, позволяющие поражать цели далеко за пределами линии фронта.

США продвигают новый мирный план

На фоне боевых действий продолжаются попытки возобновить переговоры о завершении войны. Отдельно издание The Economist сообщило о возможных условиях нового американского мирного плана. По информации журнала, предложения предусматривают создание демилитаризованной зоны на Донбассе и отказ Украины от вступления в НАТО. Взамен Киев может получить инвестиционную поддержку и перспективу членства в Европейском союзе.

Для России, по данным The Economist, план может предусматривать ослабление санкций, восстановление части экономических и политических связей с Западом и возможность новых коммерческих соглашений с США. Также обсуждается вариант возобновления поставок российского газа в Европу. В то же время полного текста предложений в открытом доступе нет, а приведенные условия не означают, что стороны уже согласились на них. Поэтому окончательные параметры возможного плана остаются неизвестными.

Пока дипломаты ищут варианты переговоров, российские войска продолжают наступательные действия и атаки на украинскую инфраструктуру. По оценке El País, сочетание военного давления, проблем с базовыми услугами и неопределенности в отношении международной поддержки делает приближение зимы особенно сложным для Украины. Об этом пишет El País, комментируя действия властей США.

В Украине продолжают действовать ограничения на работу военного Starlink, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа об их отмене. Об этом сообщил советник президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать на саммит G20 во Флориду, если президент США Дональд Трамп пригласит Украину и там будет возможность обсудить мирные договоренности с участием Владимира Путина. Однако пока Киев не получал приглашения на такую встречу. Также Зеленский ожидает отчета спецпредставителя США Стива Виткоффа о его переговорах с российским лидером и сообщил о возможной встрече технических переговорных команд в начале ноября в ОАЭ.

Читай нас в