После субботней демонстрации в Париже правоохранители задержали 142 человека, из которых 126 находятся под стражей. Еще 53 человека пострадали, сообщила представительница префектуры полиции французской столицы Элен Денешер, передает RMF24.

Численность протестов

По данным Министерства внутренних дел Франции, в демонстрациях по всей стране приняли участие около 410 тысяч человек. В Париже число участников составило примерно 110 тысяч, тогда как организаторы заявили о 250 тысячах демонстрантов.

Протест в столице прошел под лозунгами против роста стоимости жизни. Денешер сказала, что численность участников была схожей с предыдущей акцией, однако условия безопасности отличались. По ее словам, мобилизованные силы безопасности позволили максимально защитить торговые точки.

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Столкновения в конце протестных шествий

Представительница префектуры признала, что в одном магазине произошли кражи, а другой был поврежден. В конце демонстрации фиксировалось бросание камней, а также применение газа и водометов. В целом, по оценке Денешер, акция прошла хорошо.

Столкновения с полицией в конце протестных шествий также произошли в Марселе, Лионe и Ницце. Мэр Парижа Эммануэль Грегуар заявил в социальной сети X, что, несмотря на инциденты, демонстрация в столице прошла в значительно более спокойных условиях. Инициаторы предыдущих акций подтвердили проведение следующих демонстраций 31 октября, в частности возле парламента и мэрий.

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