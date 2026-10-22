В штате Мичиган, США, демократ Абдул Эль-Сайед и республиканец Майк Роджерс провели вторые и последние дебаты перед выборами в Сенат США. Они борются за место, которое освобождает сенатор-демократ Гэри Питерс, уходящий в отставку. Как сообщает The Hill, дискуссия была менее острой, чем первая встреча кандидатов ранее в октябре, однако соперники резко разошлись в оценках друг друга и своих политических союзников.

Согласно нескольким опросам, Эль-Сайед имеет небольшое преимущество над Роджерсом. Decision Desk HQ оценивает шансы демократа на победу в 67%.

Обвинения в связи с «Братьями-мусульманами»

Роджерс вновь пытался связать Эль-Сайеда с организацией «Братья-мусульмане». Он утверждал, что в кампанию демократа делали взносы люди, связанные с этой организацией, а также ставил под сомнение его позицию в отношении группировок ХАМАС и «Хезболла». Эль-Сайед отверг обвинения, заявив, что никогда не был членом «Братьев-мусульман», и назвал неприемлемым то, что его соперник поставил под сомнение его лояльность Конституции США.

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Кампания Роджерса ранее заявляла, что Эль-Сайед якобы поддержал организацию. По данным The New York Times, на которые ссылается The Hill, в 2012 году Эль-Сайед подписал открытое письмо в поддержку «очищения СМИ и полиции» после избрания президентом Египта Мохамеда Мурси, члена «Братьев-мусульман». Сам кандидат дистанцировался от этой организации.

Спор о Трампе и обращение к демократам

Во время дебатов Эль-Сайед акцентировал внимание на поддержке Роджерса президентом Дональдом Трампом, который, по его словам, должен приехать в Мичиган на предвыборное мероприятие. Роджерс в ответ обвинил оппонента в чрезмерной концентрации на Трампе и заявил, что выборы должны определить лучший курс для Мичигана.

Роджерс также обратился к сторонникам демократки Хейли Стивенс, которую Эль-Сайед победил на праймериз Демократической партии с перевесом в один процентный пункт. Республиканец призвал демократов, считающих Эль-Сайеда слишком радикальным, поддержать его кампанию. Роджерс пытается связать соперника с организацией «Демократические социалисты Америки», хотя Эль-Сайед не является ее членом; кандидат-демократ поддерживает, в частности, программу Medicare for All, которую поддерживает эта организация.

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