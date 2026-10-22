在美国密歇根州，民主党人阿卜杜勒·埃尔-赛义德与共和党人迈克·罗杰斯举行了美国参议院选举前的第二场也是最后一场辩论。两人正争夺民主党参议员加里·彼得斯退休后腾出的席位。据The Hill报道，此次讨论没有候选人在10月早些时候首次会面时那么激烈，但两位对手在对彼此及其政治盟友的评价上存在尖锐分歧。

根据多项民调，埃尔-赛义德以微弱优势领先罗杰斯。Decision Desk HQ估计，这名民主党人获胜的概率为67%。

有关穆斯林兄弟会的指控

罗杰斯再次试图将埃尔-赛义德与穆斯林兄弟会组织联系起来。他声称，与该组织有关联的人曾向这名民主党人的竞选活动捐款，并质疑他对哈马斯和真主党组织的立场。埃尔-赛义德驳斥了这些指控，称自己从未是穆斯林兄弟会成员，并称其对手质疑他对美国宪法的忠诚是不可接受的。

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罗杰斯的竞选团队此前曾称，埃尔-赛义德据称支持过该组织。根据The Hill援引的《纽约时报》报道，2012年，埃尔-赛义德在穆斯林兄弟会成员穆罕默德·穆尔西当选埃及总统后，签署了一封支持“清洗媒体和警察”的公开信。该候选人本人与该组织保持距离。

围绕特朗普的争议及对民主党人的呼吁

辩论期间，埃尔-赛义德强调罗杰斯获得了总统唐纳德·特朗普的支持，并称特朗普将前往密歇根州参加一场竞选活动。罗杰斯则指责对手过度关注特朗普，并表示选举应决定密歇根州的最佳方向。

罗杰斯还向民主党人海莉·史蒂文斯的支持者发出呼吁。埃尔-赛义德在民主党初选中以一个百分点的优势击败了史蒂文斯。这名共和党人呼吁认为埃尔-赛义德过于激进的民主党人支持他的竞选活动。罗杰斯试图将对手与美国民主社会主义者组织联系起来，尽管埃尔-赛义德并非其成员；这名民主党候选人尤其支持全民医疗保险计划，该组织也支持这一计划。

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