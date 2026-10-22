挪威拍卖行 Valkyrie Historical Auctions 撤下了一段《托拉》卷轴残片。该拍卖行在目录中称，这件物品是在大屠杀期间被德国党卫军士兵掠夺的。在以色列外交部作出强烈反应后，此事随即发生，《耶路撒冷邮报》报道。

拍品描述与以色列的反应

拍卖行在拍品描述中表示，这段手写的小牛皮羊皮纸有受损痕迹，可能由火烧造成。根据目录中提供的说法，一名党卫军士兵将其用作包装纸，以便向德国寄送包裹。在羊皮纸上，仍可部分辨认出该军人的野战部队信息和收件人地址。

该残片的估价为1500至2000美元。以色列外交部称，将此类物品公开拍卖在道德上不可接受。该部门还提及挪威政府的一项提议，即停止资助挪威学生前往前纳粹集中营参访。

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拍品被标记为已售出

拍卖结束后，这段残片被标记为以8500美元售出。加上25%的买方佣金，总金额应为10,625美元。与此同时，Valkyrie Historical Auctions 的一名代表向挪威媒体 Verdinytt 表示，该拍品在竞拍开始前约十分钟被撤回。

他表示，由于时间不足，拍卖行无法从技术上将该拍品从系统中移除，因此自行出价，且出价足够高，以确保无人能够超过该价格。该代表还称，这张羊皮纸计划移交给位于加利福尼亚州圣迭戈的非营利组织 RUTH Remember Us The Holocaust。

挪威裔以色列活动人士 On Elpeleg 表示，属于大屠杀犹太受害者的物品应归还给合法所有者或其后代；如果无法做到，则应移交给奥斯陆犹太博物馆。

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