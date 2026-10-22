Норвежский аукционный дом Valkyrie Historical Auctions снял с продажи фрагмент свитка Торы, который в каталоге описывался как разграбленный немецкими военнослужащими СС во время Холокоста. Это произошло после резкой реакции Министерства иностранных дел Израиля, сообщает Jerusalem Post.

Описание лота и реакция Израиля

В описании лота аукционный дом указывал, что рукописный фрагмент на телячьем пергаменте имеет следы повреждений, вероятно огнем. Согласно версии, приведенной в каталоге, солдат СС использовал его как упаковочную бумагу для отправки посылки в Германию. На пергаменте частично можно было прочитать данные полевого подразделения военнослужащего и адрес получателя.

Оценочную стоимость фрагмента определили на уровне от 1,5 тысячи до 2 тысяч долларов. МИД Израиля назвало выставление такого предмета на торги морально неприемлемым. В ведомстве также упомянули предложение правительства Норвегии прекратить финансирование поездок норвежских школьников в бывшие нацистские концентрационные лагеря.

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Лот обозначили как проданный

После завершения аукциона фрагмент был обозначен как проданный за 8,5 тысячи долларов. Вместе с 25-процентной комиссией покупателя общая сумма должна была составить 10 625 долларов. В то же время представитель Valkyrie Historical Auctions заявил норвежскому изданию Verdinytt, что лот был отозван примерно за десять минут до начала торгов.

По его словам, из-за нехватки времени аукционный дом не мог технически убрать позицию из системы, поэтому сделал собственную ставку, достаточно высокую, чтобы никто не смог ее превысить. Представитель также сообщил, что пергамент планируют передать некоммерческой организации RUTH Remember Us The Holocaust в Сан-Диего, штат Калифорния.

Норвежско-израильский активист Он Эльпелег заявил, что вещи, принадлежавшие еврейским жертвам Холокоста, следует возвращать законным владельцам или их потомкам, а если это невозможно — передавать в Еврейский музей в Осло.

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