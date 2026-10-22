W stanie Michigan w USA demokrata Abdul El-Sayed i republikanin Mike Rogers odbyli drugą i ostatnią debatę przed wyborami do Senatu USA. Rywalizują o miejsce zwalniane przez demokratycznego senatora Gary’ego Petersa, który odchodzi na emeryturę. Jak podaje The Hill, dyskusja była mniej ostra niż pierwsze spotkanie kandydatów wcześniej w październiku, jednak rywale zdecydowanie różnili się w ocenach siebie nawzajem i swoich politycznych sojuszników.

Według kilku sondaży El-Sayed ma niewielką przewagę nad Rogersem. Decision Desk HQ ocenia szanse demokraty na zwycięstwo na 67%.

Oskarżenia dotyczące Bractwa Muzułmańskiego

Rogers ponownie próbował powiązać El-Sayeda z organizacją Bractwo Muzułmańskie. Twierdził, że na kampanię demokraty wpłacały osoby związane z tą organizacją, a także kwestionował jego stanowisko wobec ugrupowań Hamas i Hezbollah. El-Sayed odrzucił oskarżenia, oświadczając, że nigdy nie był członkiem Bractwa Muzułmańskiego, i uznał za niedopuszczalne, że jego rywal podważył jego lojalność wobec Konstytucji USA.

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Kampania Rogersa wcześniej twierdziła, że El-Sayed rzekomo poparł tę organizację. Według The New York Times, na który powołuje się The Hill, w 2012 roku El-Sayed podpisał list otwarty popierający „oczyszczenie mediów i policji” po wyborze na prezydenta Egiptu Mohameda Morsiego, członka Bractwa Muzułmańskiego. Sam kandydat zdystansował się od tej organizacji.

Spór o Trumpa i apel do demokratów

Podczas debaty El-Sayed podkreślał poparcie dla Rogersa ze strony prezydenta Donalda Trumpa, który, jak powiedział, ma przyjechać do Michigan na wydarzenie wyborcze. Rogers w odpowiedzi oskarżył rywala o nadmierne skupienie na Trumpie i stwierdził, że wybory powinny wyznaczyć najlepszy kierunek dla Michigan.

Rogers zwrócił się także do zwolenników demokratki Haley Stevens, którą El-Sayed pokonał w prawyborach Partii Demokratycznej przewagą jednego punktu procentowego. Republikanin wezwał demokratów, którzy uważają El-Sayeda za zbyt radykalnego, aby poparli jego kampanię. Rogers próbuje powiązać rywala z organizacją Demokratyczni Socjaliści Ameryki, chociaż El-Sayed nie jest jej członkiem; kandydat Demokratów popiera między innymi program Medicare for All, wspierany przez tę organizację.

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