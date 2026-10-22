W USA demokratyczni liderzy i grupy wyborcze złożyli pozew przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi i Departamentowi Sprawiedliwości, dążąc do powstrzymania federalnych urzędników przed wywieraniem nacisków na stany, aby usuwały ludzi z list wyborców przed listopadowymi wyborami środka kadencji. Informuje o tym The Hill.

Pozew w Waszyngtonie

44-stronicową skargę złożono w Sądzie Okręgowym USA dla Dystryktu Kolumbii. Powodowie twierdzą, że Departament Sprawiedliwości i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego bezprawnie żądały od stanów usuwania z list osób podejrzewanych o brak obywatelstwa USA, a także groziły ściganiem karnym urzędnikom wyborczym w razie odmowy spełnienia takich żądań.

Wśród powodów są trzy grupy związane z Partią Demokratyczną, a także lider większości w Senacie Chuck Schumer i lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries. W pozwie stwierdzono, że administracja posługiwała się niedbale sporządzonymi listami, co może doprowadzić do tego, że uprawnieni do głosowania wyborcy nie otrzymają kart do głosowania lub ich głosy nie zostaną policzone.

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Żądanie wobec Kalifornii

Powodowie osobno wspomnieli o żądaniu Departamentu Sprawiedliwości z 13 października wobec Kalifornii, aby wstrzymała lub opóźniła wydanie kart do głosowania ponad 20 tysiącom zarejestrowanych wyborców podejrzewanych o brak obywatelstwa USA. Oświadczyli również, że groźby więzienia wobec stanowych i lokalnych urzędników wyborczych naruszają ustawę o prawach wyborczych.

Departament Sprawiedliwości oświadczył, że wszystkie działania resortu na rzecz ochrony uczciwości wyborów opierają się na prawie i są kwestionowane w jawnych sądach. Biały Dom oświadczył, że dąży do rozliczalności podczas wyborów, i oskarżył Demokratów o utrudnianie działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa wyborów.

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