USA wstrzymały wnioski PERM ośmiu firm technologicznych — BBC News

Na początku tego miesiąca w USA ogłoszono wstrzymanie nowych i nierozpatrzonych wniosków w ramach programu Permanent Labor Certification Program, czyli PERM, dla ośmiu firm technologicznych, w tym Microsoft, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro i HCL Technologies. Ograniczenie dotyczy mechanizmu, dzięki któremu pracodawcy mogą na stałe zatrudniać wykwalifikowanych zagranicznych specjalistów i który jest jedną z dróg do uzyskania zielonej karty, informuje BBC News.

Konsekwencje dla pracowników z Indii

Decyzja może znacząco wpłynąć na obywateli Indii, którzy stanowią większość posiadaczy wiz H-1B dla specjalistów. Dla wielu z nich procedura PERM była etapem przejścia z tymczasowej wizy pracowniczej do statusu stałego rezydenta, a następnie obywatelstwa USA.

Według National Foundation for American Policy w grudniu 2025 roku na zielone karty oparte na zatrudnieniu czekało prawie milion obywateli Indii — 79% wszystkich nierozpatrzonych wniosków. Organizacja prognozowała, że dla wysoko wykwalifikowanych Hindusów składających dokumenty od stycznia 2026 roku oczekiwanie, w zależności od kategorii, może trwać od pięciu do 179 lat.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wpływ na firmy

Indyjskie stowarzyszenie branżowe Nasscom oświadczyło, że firmy technologiczne z Indii już ograniczyły zależność od wiz H-1B i aktywniej zatrudniają pracowników w USA. Wipro poinformowało, że ponad 80% jego personelu w USA zostało zatrudnionych lokalnie, a Tata Consultancy Services zaznaczyło, że w ciągu ostatnich dwóch lat składało jednocyfrową liczbę wniosków PERM. Microsoft oświadczył, że składał wnioski H-1B przede wszystkim w celu zatrzymania obecnych pracowników, a nie pozyskania nowych.

Rozmówca BBC z kierownictwa jednej z ośmiu firm powiedział, że ograniczenie nie zniszczy biznesu, ale będzie miało odczuwalny wymiar ludzki dla pracowników, których wnioski o zieloną kartę nie posuwają się naprzód. Eksperci zauważają również, że alternatywne drogi do stałego pobytu nie są dostępne dla wszystkich: w szczególności ścieżka EB-5 wymaga inwestycji co najmniej 800 tys. dolarów w kwalifikujące się przedsiębiorstwa w USA.

Czytaj nas na