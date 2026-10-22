美国暂停8家科技公司的PERM申请——BBC News

本月早些时候，美国宣布暂停受理8家科技公司的新申请和待审申请，这些申请依据永久劳工认证计划（Permanent Labor Certification Program，简称PERM）提出，涉及的公司包括微软、Infosys、塔塔咨询服务公司、Wipro和HCL Technologies。该限制涉及一种机制，雇主可通过该机制长期雇用合格的外国专业人士，这也是获得绿卡的途径之一，BBC News报道。

对来自印度的员工的影响

该决定可能对印度公民产生重大影响，他们占专业人士H-1B签证持有者的大多数。对其中许多人而言，PERM程序是从临时工作签证过渡到永久居民身份、继而获得美国公民身份的一个阶段。

根据美国国家政策基金会的数据，截至2025年12月，近100万印度公民正在等待基于就业的绿卡，占所有待审申请的79%。该组织预测，对于从2026年1月起提交材料的高技能印度人而言，等待时间可能因类别不同而从5年到179年不等。

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对公司的影响

印度行业协会Nasscom表示，印度科技公司已减少对H-1B签证的依赖，并在美国更积极地招聘员工。Wipro表示，其美国员工中超过80%是在当地招聘的；塔塔咨询服务公司则称，在过去两年中，该公司提交的PERM申请数量为个位数。微软表示，其提交H-1B申请主要是为了留住现有员工，而非吸引新员工。

BBC采访的这8家公司中一家公司的管理层人士表示，该限制不会摧毁业务，但对绿卡申请没有进展的员工而言，将带来切实的人道影响。专家还指出，并非所有人都能通过替代途径获得永久居留权：例如，EB-5途径要求向符合条件的美国企业至少投资80万美元。

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