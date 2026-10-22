США приостановили PERM-заявки восьми технологических компаний — BBC News

Ранее в этом месяце в США объявили о приостановке новых и нерассмотренных заявлений по процедуре Permanent Labor Certification Program, или PERM, для восьми технологических компаний, среди которых Microsoft, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro и HCL Technologies. Ограничение касается механизма, через который работодатели могут нанимать квалифицированных иностранных специалистов на постоянной основе и который является одним из путей к получению грин-карты, сообщает BBC News.

Последствия для работников из Индии

Решение может существенно повлиять на граждан Индии, которые составляют большинство владельцев виз H-1B для специалистов. Для многих из них процедура PERM была этапом перехода от временной рабочей визы к статусу постоянного резидента, а затем к гражданству США.

По данным Национального фонда американской политики, по состоянию на декабрь 2025 года почти миллион граждан Индии ожидали грин-карты через трудоустройство — 79% всех нерассмотренных заявлений. Организация прогнозировала, что для высококвалифицированных индийцев, которые будут подавать документы с января 2026 года, ожидание в зависимости от категории может длиться от пяти до 179 лет.

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Влияние на компании

Индийская отраслевая ассоциация Nasscom заявила, что технологические компании из Индии уже сократили зависимость от виз H-1B и активнее нанимают работников в США. Wipro сообщила, что более 80% ее американского персонала наняты на месте, а Tata Consultancy Services отметила, что в течение последних двух лет подавала однозначное число PERM-заявок. Microsoft заявила, что подавала заявления на H-1B преимущественно для удержания существующих сотрудников, а не для привлечения новых.

Собеседник BBC из руководства одной из восьми компаний сказал, что ограничение не разрушит бизнес, но будет иметь ощутимое человеческое измерение для работников, чьи заявления на грин-карту не продвигаются. Эксперты также отмечают, что альтернативные пути к постоянному проживанию доступны не всем: в частности, маршрут EB-5 предусматривает инвестицию не менее 800 тысяч долларов в соответствующие предприятия США.

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