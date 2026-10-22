В США администрация Дональда Трампа отказалась от судебного обжалования решения, заблокировавшего предложенные изменения в программе Public Service Loan Forgiveness (PSLF). Как сообщает The Hill, Министерство юстиции в среду согласилось прекратить дело, не предоставив подробных объяснений.

Какие ограничения предлагались

Министерство образования США стремилось сузить круг лиц, которые могут претендовать на PSLF. Программа предусматривает прощение студенческих кредитов работникам государственных учреждений и некоммерческих организаций после 10 лет выплат. Предложенные правила должны были лишить права на участие некоторых сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере прав мигрантов и по другим вопросам, которые издание характеризует как левые.

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Судебное дело

Летом судья заблокировал эти изменения. Изначально Министерство юстиции подало апелляцию на это решение, однако затем отозвало ее. В судебном документе указано, что каждая из сторон самостоятельно оплатит собственные юридические расходы.

Главный юрисконсульт организации Student Defense Дэн Зибел назвал прекращение дела значительной победой для миллионов американцев, посвятивших свою карьеру государственной службе. Издание также отмечает, что изменения в PSLF были частью более широких шагов администрации по реформированию системы студенческих кредитов.

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