В Польше работники не будут иметь права на дополнительный день отдыха за День всех святых в 2026 году: 1 ноября приходится на воскресенье. Как сообщает Interia, это предусмотрено положениями Трудового кодекса страны.

Правило для праздников в выходные

День всех святых в Польше является официальным нерабочим днём. В то же время статья 130, параграф 2 Трудового кодекса предусматривает, что работник может получить выходной за государственный праздник, который пришёлся на субботу. Это правило не распространяется на праздники, приходящиеся на воскресенье.

Если бы День всех святых 1 ноября 2026 года пришёлся на субботу, работодатель должен был бы предоставить работнику другой выходной в пределах того же расчётного периода.

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Какие дни компенсируют в 2026 году

В 2026 году в Польше на субботу приходятся два официальных праздника. Работники могли получить выходной за 15 августа — Успение Пресвятой Девы Марии. Также они смогут воспользоваться дополнительным днём отдыха за 26 декабря, когда отмечают второй день Рождества.

Компенсация за праздник, выпавший на субботу, касается работников по трудовому договору. Для работников с неполным рабочим временем возможность дополнительного выходного зависит от их графика и нормы рабочего времени. Лица, работающие по гражданско-правовым договорам, а также самозанятые, такого дня отдыха не получают.

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