W Polsce pracownicy nie będą mieli prawa do dodatkowego dnia wolnego za Wszystkich Świętych w 2026 roku: 1 listopada przypada w niedzielę. Jak podaje Interia, wynika to z przepisów Kodeksu pracy.

Zasada dotycząca świąt przypadających w weekend

Wszystkich Świętych w Polsce jest oficjalnym dniem wolnym od pracy. Jednocześnie art. 130 § 2 Kodeksu pracy przewiduje, że pracownik może otrzymać dzień wolny za święto państwowe przypadające w sobotę. Zasada ta nie dotyczy świąt przypadających w niedzielę.

Gdyby Wszystkich Świętych 1 listopada 2026 roku przypadło w sobotę, pracodawca musiałby udzielić pracownikowi innego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym.

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Jakie dni są rekompensowane w 2026 roku

W 2026 roku w Polsce dwa święta ustawowo wolne od pracy przypadają w sobotę. Pracownicy mogli otrzymać dzień wolny za 15 sierpnia — Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Będą też mogli skorzystać z dodatkowego dnia wolnego za 26 grudnia, kiedy obchodzony jest drugi dzień Bożego Narodzenia.

Rekompensata za święto przypadające w sobotę dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy możliwość dodatkowego dnia wolnego zależy od ich harmonogramu i normy czasu pracy. Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, a także osoby samozatrudnione, nie otrzymują takiego dnia wolnego.

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