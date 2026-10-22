Официальный курс валют на 23 октября 2026 года: доллар дорожает, евро дешевеет

По состоянию на 23 октября официальный курс доллара вырос на 3 копейки, тогда как евро подешевел на 13 копеек. Таким образом, американская валюта укрепилась по отношению к гривне, а европейская — потеряла в цене.

Официальные курсы валют на пятницу, 23 октября, составят:

1 доллар США — 45,05 грн (45,02 грн по состоянию на 22 октября);

1 евро — 50,43 грн (50,56 грн по состоянию на 22 октября).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Нацбанк установил официальный курс гривны на 21 октября.

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