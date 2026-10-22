胡塞武装宣称对沙特阿拉伯位于利雅得的国防部发动了袭击

由伊朗支持的也门胡塞武装组织宣称，已对沙特阿拉伯首都利雅得国防部大楼发动袭击。该组织还称，对沙特国家石油公司（Aramco）的设施以及该国国际机场实施了袭击。

“在今天的行动中，我们对位于利雅得的沙特阿拉伯国防部大楼实施了精准打击，”亚赫亚·萨里亚表示。

据胡塞武装代表称，该组织还袭击了位于延布的沙特阿美石油公司设施，以及达曼和阿布赫的国际机场。

据路透社报道，周三晚间，位于沙特阿拉伯东部石油产区的达曼市法赫德国王国际机场遭到袭击，造成两人死亡，另有八人受伤。

同日，沙特防空部队拦截了一架企图袭击阿美公司“沙伊巴”油田的无人机，导致两人死亡。该油田位于东南方向数百公里处。

此前，受伊朗支持的也门胡塞武装组织袭击了利雅得国王哈立德国际机场。

因此，关于沙特阿拉伯国防部大楼遭袭的报道，是在该国交通和石油基础设施设施接连遭受袭击的背景下传出的。

与此同时，胡塞武装关于摧毁特定目标的声明，并不能作为对所有宣称袭击结果的独立证实。

据iribnews报道，胡塞运动武装部队发言人亚希亚·萨里亚透露了这一消息。

需要指出的是，10月22日，在也门胡塞武装对沙特阿拉伯发动新一轮袭击后，油价出现上涨。随着局势升级，美国下令部分外交官及其家属撤离驻沙特使团。

周三，也门南部城市亚丁发生了一起剧烈爆炸。

关注我们在