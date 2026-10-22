在美国，民主党领导人和选民团体对总统唐纳德·特朗普及司法部提起诉讼，试图阻止联邦官员在11月中期选举前向各州施压，要求将人员从选民名册中删除。The Hill报道。

在华盛顿提起的诉讼

这份44页的诉状已提交至美国哥伦比亚特区联邦地区法院。原告称，司法部和国土安全部非法要求各州将被怀疑不具有美国公民身份的人从名册中删除，并威胁称，如果选举官员拒绝执行此类要求，将对其进行刑事起诉。

原告包括三个与民主党有关联的团体，以及参议院多数党领袖查克·舒默和众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯。诉讼称，政府使用了编制粗疏的名单，这可能导致有投票资格的选民无法获得选票，或其选票不被计入。

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针对加利福尼亚州的要求

原告特别提到，司法部10月13日要求加利福尼亚州扣留或推迟向2万多名已登记选民发放选票，这些选民被怀疑不具有美国公民身份。他们还表示，以监禁威胁州和地方选举官员违反了《投票权法》。

司法部表示，该部门为保护选举公正性采取的所有措施均基于法律，并在公开法庭上受到挑战。白宫表示，其寻求在选举期间实现问责，并指责民主党人阻碍保护选举安全的措施。

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