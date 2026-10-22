美国总统唐纳德·特朗普在南卡罗来纳州的一场集会上表示，对伊朗的战争可能很快结束，但美国希望确保结果能够持久。据阿纳多卢通讯社报道。

特朗普表示，美国现在就可以结束这场战争，但希望确保已取得的结果能够长期维持。他还称，美国已在军事和金融层面击败伊朗，并声称德黑兰永远不会拥有核武器。

关于霍尔木兹海峡的声明

美国总统还谈及对霍尔木兹海峡的封锁，并将其称为“特朗普海峡”。他提到墨西哥湾的改名，并质问为何不能改变霍尔木兹海峡的名称。

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新一轮打击计划

特朗普发表上述言论前，《纽约时报》报道称，美国和以色列军方已制定计划，准备在美国中期选举后恢复对伊朗的打击。该报援引美国官员及其他知情人士的话指出，特朗普是否会最终批准此类打击尚不确定：今年以来，他多次拒绝重返大规模军事行动的计划。

一名白宫代表向该报表示，政府不评论可能存在也可能不存在的军事计划。美国和以色列于2月28日对伊朗发动战争，随后德黑兰以在该地区发动导弹和无人机袭击作为回应，并事实上关闭了霍尔木兹海峡。美国和伊朗于6月在巴基斯坦和卡塔尔斡旋下签署的谅解备忘录，随后因分歧而陷入僵局，其中包括关于海峡航行的问题。

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