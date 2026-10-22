位于马尼托巴省的加拿大村庄索尔斯吉特，曾是一个拥有商店、学校和火车站的繁华农业社区，如今却已变成一个几乎被遗弃的聚居地。目前那里仅剩三户人家。

据1962年回到该村的当地居民哈里·沃克曼称，多年来，人口一直在逐渐减少。 农场规模不断扩大，而居民们则越来越频繁地前往较大的城镇购物和获取服务。

在这些废弃的建筑中，有两座教堂得以保留。圣斯蒂芬圣公会教堂建于1906年。 教堂内部至今仍保留着木制长椅、宗教书籍和一本古老的《圣经》。这本《圣经》曾以1加元（约合50便士）的价格卖给了当地博物馆，但将教堂整体迁移的计划最终未能实现。

另一座建筑是乌克兰希腊天主教圣灵教堂，它由一所于1958年停办的旧校舍改建而成。其标志性的圆顶是由当地木匠迈克尔·斯维斯图恩亲手打造的。

这两座教堂分别于2002年举行了最后一次礼拜，时间相差四个月。乌克兰教堂随后转归私人所有，新业主曾计划将其改建为住宅。

在这些废弃的房屋中，至今仍能找到前住户的私人物品、老照片和生活用品。有些建筑几乎完全被杂草和树木覆盖，给人一种村庄的生活早在多年前就已停滞的印象。

来源：《每日邮报》。

加拿大政府正与乌克兰商讨，考虑向乌克兰提供部分此前被禁止使用的枪支，以帮助在战场上遏制俄罗斯。

加拿大议会下议院批准拨款7.64亿加元（约合5.87亿美元）用于向乌克兰提供军事援助。此外，还批准了用于人道主义排雷的财政援助和资金。

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