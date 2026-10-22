美国900万人在物价上涨背景下身兼数职——半岛电视台

美国约有900万名劳动者身兼数职，另有450万人从事非全日制工作，因为他们无法找到全职工作。随着中期选举临近，越来越多美国人表示难以支付住房、食品、医疗和交通等基本需求的费用。

据半岛电视台报道，美国更广义的U-6失业和就业不足指标为7.6%。该指标包括被迫从事非全日制工作的人员，以及希望工作但近期停止求职的人员。

物价上涨快于工资增长

根据美国劳工部最新数据，过去一年，美国平均时薪增长3%，而消费者价格上涨3.7%。按月计算，价格上涨0.6%，平均时薪上涨0.1%。

皮尤研究中心的一项调查显示，44%的美国人在过去一年中难以支付至少一项基本需求的费用。另有20%的受访者表示，他们从食品银行或食物发放点获得过食品。

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佛罗里达州居民斯泰西·艾切尔于2025年9月在一家医疗公司合并后失去了营销工作。她为企业客户生产品牌促销纪念品的业务本应承担大部分财务负担，但对此类商品的需求正在下降。据该媒体报道，企业因对贸易政策和关税的不确定性，以及人工智能的普及而削减开支。

低招聘市场

经济学家将美国劳动力市场描述为一个招聘和裁员水平都较低的市场。雇主正在减少招聘，尽管裁员仍相对有限。最新的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，职位空缺数量和主动离职的劳动者数量总体上没有变化。

路透社/益普索的一项调查显示，生活成本是47%选民最关心的问题。受访者将民主规范和价值观列为第二重要的问题，占22%。

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