W Stanach Zjednoczonych około 9 mln pracowników łączy kilka prac, a 4,5 mln pracuje w niepełnym wymiarze, ponieważ nie mogą znaleźć pełnego zatrudnienia. W miarę zbliżania się wyborów połówkowych coraz więcej Amerykanów zgłasza trudności z opłaceniem podstawowych potrzeb, w tym mieszkania, żywności, opieki medycznej i transportu.

Jak informuje Al Jazeera, szerszy wskaźnik bezrobocia i niepełnego zatrudnienia U-6 w USA wynosi 7,6%. Obejmuje on osoby, które są zmuszone pracować w niepełnym wymiarze, a także tych, którzy chcą pracować, lecz niedawno przestali szukać pracy.

Ceny rosną szybciej niż płace

W ciągu ostatniego roku średnie wynagrodzenie godzinowe w USA wzrosło o 3%, podczas gdy ceny konsumpcyjne wzrosły o 3,7%, wynika z najnowszych danych Departamentu Pracy USA. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,6%, a średnia płaca godzinowa — o 0,1%.

Z badania Pew Research Center wynika, że 44% Amerykanów w ciągu minionego roku miało trudności z opłaceniem co najmniej jednej podstawowej potrzeby. Kolejne 20% respondentów oświadczyło, że otrzymywało żywność z banków żywności lub punktów jej wydawania.

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Mieszkanka Florydy Stacy Eichel we wrześniu 2025 roku straciła pracę w marketingu firmy medycznej po fuzji. Jej firma produkująca markowe artykuły promocyjne dla klientów korporacyjnych miała przejąć większą część obciążeń finansowych, jednak popyt na takie towary spada. Według publikacji firmy ograniczają wydatki z powodu niepewności dotyczącej polityki handlowej i ceł, a także rozpowszechniania się sztucznej inteligencji.

Rynek o niskim poziomie zatrudniania

Ekonomiści charakteryzują amerykański rynek pracy jako rynek o niskim poziomie zatrudniania i zwolnień. Pracodawcy ograniczają rekrutację, choć zwolnienia pozostają stosunkowo niewielkie. Najnowsze badanie ofert pracy i rotacji pracowników JOLTS wykazało, że liczba wakatów oraz pracowników odchodzących z pracy z własnej woli zasadniczo się nie zmieniła.

Sondaż Reuters/Ipsos wykazał, że koszty życia są głównym problemem dla 47% wyborców. Jako kolejną pod względem ważności kwestię respondenci wskazali normy i wartości demokratyczne — 22%.

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